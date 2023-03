Red Bull y Verstappen, a confirmar su hegemonía en Arabia Saudita

16 de marzo de 2023, 11:45 AM

"Tras un buen inicio en Baréin, no creo que la tarea sea fácil en Yedá, que es un circuito completamente diferente y en el que necesitaremos que el coche sea rápido", estimó por su parte el neerlandés Verstappen, el vigente doble campeón mundial.

"Me siento mejor después de haber tenido dolor de estómago durante unos días. Desgraciadamente, he tenido que retrasar mi vuelo un día, así que no estaré presente en el circuito antes del viernes", escribió en Twitter.