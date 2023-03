¿Que nos espera en GP de Australia, tercera carrera del campeonato de F1?

29 de marzo de 2023, 11:45 AM

Después de las primeras dos carreras de este campeonato de la Fórmula 1, hubo varias escuderías que se vio que no estuvieron a la altura de lo que se esperaba, por ejemplo, el caso de Ferrari que se tenía proyectado de los mejores tras las pruebas en el túnel de viento y el simulador, no se ha visto reflejado en pista todo lo que habían prometido.

Hay rumores mas no se ha confirmado al 100%, ni oficializado, así que no lo publicaron, pero al parecer desde el primer gran premio 2023 ya no está en función. Se rumora también puntos “extraños” con este reglamento, ya que el año pasado pudo comprometer campeonatos, Ferrari por ejemplo que andaba muy bien y por este cambio el carro no fue más tan competitivo. También tras las carreras de Bahréin y Jeddah, la FIA y la Fórmula 1 se dieron cuenta que se está perdiendo un poco el espectáculo en carrera por los pocos adelantamientos, y ahora quieren incluir y aumentar las zonas de DRS y cambiar algunas reglas para evitar que los flujos de aire que salen de los coches sean más limpios y así se puedan seguir a menor distancia, punto que han lamentado la mayoría de pilotos que al no poder estar justo detrás del otro vehículo se vuelve muy difícil adelantar.