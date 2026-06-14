Primera victoria de Hamilton con Ferrari, Antonelli abandona en Cataluña

El británico Lewis Hamilton (Ferrari) dio la sorpresa este domingo al conseguir su primera victoria con la Scuderia en la carrera principal de un Gran Premio, en la cita de Cataluña, en el circuito de Montmeló, donde abandonó el líder Kimi Antonelli (Mercedes).

En una dura batalla disputada bajo un calor sofocante, el veterano piloto siete veces campeón del mundo, que había comenzado segundo en la parrilla, lideró un podio 100% británico, con George Russell (Mercedes) segundo y el campeón mundial Lando Norris (McLaren) tercero.

El joven italiano Kimi Antonelli (19 años), ganador de los cinco Grandes Premios anteriores, fue la decepción del día con su abandono a cinco vueltas para el final debido a un problema de motor, justo cuando había logrado ponerse segundo en la clasificación de la carrera.

Hamilton, segundo de la clasificación general del Mundial, llegó a Montmeló a 66 puntos de Antonelli y recorta ahora esa desventaja a 41, precisamente los años de su edad.

"Me habéis ayudado mucho para hacer realidad este sueño. No puedo agradecéroslo lo suficiente", dijo Hamilton a los miembros de su equipo en un primer mensaje.

"A los aficionados, gracias por hacerme recordar quién soy. No podría haberlo conseguido sin vosotros", se emocionó.

Hamilton consiguió así la 106ª victoria de su carrera en la Fórmula 1 y la primera después de la que logró en Bélgica en julio de 2024, después de la descalificación de Russell.

La última vez que había ganado un Gran Premio cruzando la línea en primer lugar había sido tres semanas antes, delante de sus compatriotas en Silverstone.

Russell, que había comenzado desde la pole position, se quedó con un segundo lugar que le permite acercarse a 50 puntos del líder Antonelli, en un Mundial que gana algo de emoción tras este fin de semana catalán.

"Es bueno haber vuelto al podio y haber tenido una carrera sin problemas, pero Ferrari fue más fuerte hoy, así que necesitamos seguir trabajando", señaló.







