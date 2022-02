Piloto Lewis Hamilton regresa a las redes sociales

El piloto británico Lewis Hamilton, siete veces campeón mundial de Fórmula 1, regresó este sábado a las redes sociales publicando una fotografía suya sonriendo, acompañada de un breve texto: "Me había ido. Estoy de regreso".

La foto parece haber sido tomada en plena naturaleza y fue muy bien acogida por los millones de 'followers' de Hamilton.

I’ve been gone. Now I’m back! pic.twitter.com/Y8i0cgJXZq