Piloto Gustavo Ortega: Cuando un accidente logra dar impulso para triunfar en una carrera

El piloto costarricense Gustavo Ortega logró el fin de semana un podio que comenzó a labrarse el pasado 14 de febrero. Sí... aunque suene paradójico, un accidente en moto, siete costillas fracturadas y la clavícula quebrada en tres partes con ocho tornillos fue el bálsamo que necesitó Ortega para ser amo y señor del Autódromo Panamá, en la primera fecha del GT Challenge de las Américas en Panamá.



Ortega, del equipo AP Racing, se impuso a bordo de un Lamborghini Huracán GT3 Evo 2. El triunfo le permitió ser líder absoluto y de la categoría GTS.



Teletica.com conversó con el piloto sobre cómo fue su proceso de recuperación tras la operación y qué sabor de boca le dejó esta especial victoria en suelo panameño.

"Estoy especialmente agradecido con Dios, todo lo que pasó posterior al accidente, la recuperación y proceso fue complicado, por eso estoy muy agradecido con Dios por estar vivo y estar manejando un carro de carreras", comentó Ortega.

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El costarricense también contó que durante tres semanas no pudo levantarse de la cama, pero que durante ese tiempo se concentró en su recuperación y se visualizó en la competencia.



"También estoy muy agradecido con la familia y mi esposa (Michelle Naranjo) que me cuidó de una manera espectacular las tres semanas en que no pude moverme de la cama", añadió.



Específicamente sobre la carrera, Ortega destacó que "fue una fecha muy peleada, muy reñida y logramos ganar todo, estoy muy emocionado por lo que viene este año, muy emocionado con el equipo Autódromo Panamá por darme la oportunidad de ser parte, por confiarme el carro y ahora a prepararnos aún más fuerte para la siguiente fecha".



La segunda jornada del GT Challenge de las Américas se disputará también en Autódromo Panamá el próximo 7 de junio.

