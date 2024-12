Piastri gana el esprint de Qatar, McLaren amplía distancias sobre Ferrari

El australiano Oscar Piastri (McLaren) ganó el sábado la carrera esprint del Gran Premio de Fórmula 1 de Qatar, seguido por su compañero británico Lando Norris, un resultado valioso para la escudería británica.



Norris lideró la carrera desde la 'pole' hasta la última vuelta, pero en la recta final dejó que su compañero le superase y viera la bandera de cuadros. Piastri había tenido el mismo gesto hacia el británico en el GP de Brasil, a principios de noviembre.



"Terminamos 1º y 2º, tal y como buscábamos y tenemos el máximo de puntos, así que estoy contento por el equipo... ¡Perfectamente ejecutado! Terminó siendo un poco más ajustado de lo que yo quería, pero tenía esto planeado (dejar pasar a Piastri) desde Brasil y es lo que quería", detalló Norris tras la carrera. "El equipo me dijo que no lo hiciera, pero lo hice de la mejor manera que pude".



El británico George Russell (Mercedes) completó el podio, seguido por los Ferrari del español Carlos Sainz y del monegasco Charles Leclerc, cuarto y quinto respectivamente. Lewis Hamilton, que cambiará Mercedes por Ferrari la próxima temporada, ocupó la 6ª posición.



- Verstappen termina 8º -



Bajo los focos que iluminan el trazado de Losail, McLaren sumó 15 puntos, el máximo de puntos posible, mientras que Ferrari añadió 9 a su cuenta particular. La escudería británica aumenta así su distancia hasta los 30 puntos sobre la 'Scuderia' italiana, cuando solo quedan 88 en juego.



Esta fue la segunda victoria en carrera esprint para el australiano, tras la primera hace un año también en Qatar.



"Tuve que defenderme durante toda la carrera (de Russell), tuve unos pocos problemas, pero hemos hecho un gran trabajo de equipo. Es genial lograr el doblete", destacó Piastri.



"Estuvimos muy cerca en el primer sector un par de veces, pero Lando retrocedía para ayudar a Oscar con el DRS... Fue un poco desesperante, para ser sincero, pero entiendo el porqué", detalló por su parte Russell.



El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que se proclamó campeón del mundo por cuarta vez consecutivo el pasado fin de semana en Las Vegas, terminó en octava posición luego de haber arrancado desde el sexto puesto y de haber cometido errores en la primera vuelta.



Su compañero, el mexicano Sergio Pérez, terminó en última posición tras haber salido desde el 'pitlane', al igual que el argentino Franco Colapinto (Williams), que terminó 18º.