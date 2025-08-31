Oscar Piastri gana el Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1

El australiano Oscar Piastri, líder del Mundial de Fórmula 1, dio un gran paso hacia el título al ganar este domingo el Gran Premio de Países Bajos, en el que su mayor rival y compañero en la escudería McLaren, el británico Lando Norris, tuvo que retirarse por un fallo mecánico.



Piastri, que ahora aventaja a Norris en 34 puntos en la clasificación, superó al ídolo local Max Vertappen (Red Bull) y al francés Isack Hadjar (Racing Bulls), que logró con este tercer puesto su mejor clasificación en un Gran Premio.







