Norris triunfa en Mónaco y pisa los talones al líder Piastri

Mónaco, Principado de Mónaco | El británico Lando Norris (McLaren) conquistó con autoridad el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 este domingo en el Principado y se acercó a tres puntos en la general del líder, su compañero Oscar Piastri, que fue tercero.

El australiano quedó a 3,6 segundos de Norris. Entre los dos McLaren terminó el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), ganador el año pasado en esta emblemática cita del calendario y que acabó ahora a 3,1 segundos del primer lugar.

Un día después de su récord de la pista, que le había permitido privar de la 'pole position' al ídolo local Leclerc, el subcampeón mundial Norris hizo una carrera sin errores.

Lo consiguió en una jornada donde finalmente la norma excepcional de obligar a dos paradas en 'boxes', novedad de este año para dar más emoción al encuentro monegasco, no tuvo incidencia en la lucha por el triunfo.

Para Norris, de 25 años, es la sexta victoria de su carrera y la primera desde el Gran Premio inaugural de este año, el de mediados de marzo en Australia.

"¡Una sensación increíble! La carrera ha sido larga, pero el equipo ha hecho un súper fin de semana y yo he podido ganar aquí en Mónaco. Es algo con lo que soñaba desde niño, ¡es fantástico!", se entusiasmó el piloto británico.

Leclerc no pudo triunfar de nuevo ante sus compatriotas, pero hizo una lectura positiva de su actuación.

"Estoy feliz. Ayer perdimos la carrera (al ser segundo en la sesión de clasificación). Llegué aquí sin saber si iba a poder estar entre los diez primeros, así que puedo decir que globalmente fue un buen fin de semana", estimó.

- Verstappen, sin podio -

El perdedor del día entre los favoritos fue el neerlandés Max Verstappen, que fue cuarto en esta carrera, vio alejarse un poco más a los McLaren y cortó en seco la euforia por su victoria de hace una semana en Emilia-Romaña.

En la general, Piastri acumula 161 puntos, Norris 158 y Verstappen, tercero, queda ahora algo más descolgado, con 136 unidades.

"Aquí no puedes hacer mucho, no importa que hagas una parada o diez paradas. No se podía adelantar", lamentó Mad Max.

El veterano británico Lewis Hamilton (Ferrari), que había empezado séptimo después de recibir una penalización de tres posiciones en la parrilla por haber molestado a Verstappen en la sesión clasificatoria, fue quinto.

Atrás del siete veces campeón mundial estuvo el sorprendente francés Isack Hadjar (Racing Bulls), que con su sexto lugar obtuvo su mejor posición en su todavía corta carrera en la Fórmula 1.

Otro francés, Esteban Ocon (Haas), fue séptimo. Completaron el Top 10 el neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls, 8º) y los Williams del tailandés Alexander Albon (9º) y del español Carlos Sainz Jr (10º).

Mercedes, que había puntuado en los últimos 28 Grandes Premios de F1, vio cortada su racha por su mal desempeño en la sesión de clasificación y una estrategia demasiado pasiva en la carrera del domingo. George Russell fue undécimo, mientras que Kimi Antonelli fue decimoctavo y último.

- Alonso abandona -

El español Fernando Alonso (Aston Martin) tuvo que abandonar, igual que el Alpine del francés Pierre Gasly.

Alonso tuvo problemas con el propulsor de su motor cuando iba en la sexta posición.

El otro piloto Alpine, el argentino Franco Colapinto, acabó decimotercero en su segunda carrera desde su ascenso a piloto titular en la escudería anglo-francesa.

"Fue una carrera dura, complicada, cuando largás atrás tenés que ir avanzando con las vueltas. Tratamos de ir para adelante (...) Intenté ayudar a Pierre, pero la carrera de él duró muy poco", explicó el bonaerense.

"No fue lo que esperamos, pero clasificar veinte y terminar trece en Mónaco es muy positivo", apuntó.

La Fórmula 1 vivirá el próximo fin de semana una tercera semana seguida de competición, con el Gran Premio de España en el circuito barcelonés de Montmeló.