Norris (McLaren) se queda con la pole del GP de México de Fórmula 1

El piloto británico Lando Norris, de McLaren, partirá el domingo desde el primer lugar de la parrilla de salida del Gran Premio de México de Fórmula 1 tras marcar este sábado el mejor tiempo en la prueba de clasificación.

Norris superó a los dos pilotos de Ferrari, el monegasco Charles Leclerc, segundo, y el británico Lewis Hamilton, tercero.

El líder del campeonato mundial, el australiano Oscar Piastri (McLaren), partirá desde la séptima posición, dos espacios por detrás del neerlandés Max Verstappen (Red Bull), quien pretende seguir recortando ventajas en la lucha por el título de pilotos.

