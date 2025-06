Norris logra la pole en el Gran Premio de Austria

El piloto británico Lando Norris (McLaren) logró este sábado la pole position del Gran Premio de Austria, undécima prueba de las 24 del campeonato mundial de Fórmula 1, tras haber logrado el mejor tiempo sobre el circuito Red Bull Ring, en Spielberg.



El británico superó al monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y a su compañero australiano Oscar Piastri, líder del campeonato, por 521 y 583 milésimas de segundo respectivamente.



"Fue una muy buena vuelta, está claro. Estoy muy contento, es una buena jornada y un buen fin de semana hasta ahora, espero seguir con esta racha mañana (domingo) pero la carrera será larga", declaró el inglés.



Dos semanas después del error que provocó su abandono en el Gran Premio de Canadá, tras chocar con su compañero Piastri, Norris dominó a la competencia, a la que dejó a más de medio segundo, un hito todavía mayor si se tiene en cuenta la escasa duración de la vuelta, que apenas supera el minuto.



El domingo, el vigente subcampeón del mundo deberá confirmar las buenas sensaciones en carrera para reducir la diferencia de 22 puntos que le separa actualmente de Piastri en la clasificación del Mundial.



"Un poco de bronca" para Colapinto



Pese a las dificultades que suelen mostrar los Ferrari en las sesiones de clasificación, Leclerc logró el segundo mejor crono y el siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton (Ferrari) el cuarto, seguido por su compatriota George Russell (Mercedes), vencedor el año pasado en Spielberg y ganador hace dos semanas en Montreal.



El neozelandés Liam Lawson, al volante de Racing Bulls, superó al primero de los Red Bull, el del siete veces campeón del mundo neerlandés Max Verstappen.



'Mad Max', que había logrado las últimas cuatro pole positions en la casa de su escudería, no superó la séptima posición y saldrá en paralelo al rookie brasileño Gabriel Bortoleto (Sauber), junto a Lawson la gran sorpresa de la jornada.



El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) y el francés Pierre Gasly (Alpine) completaron el Top 10.



El veterano piloto español Fernando Alonso (Aston Martin), después de unos entrenamientos libres discretos, estuvo a punto de entrar en la Q1 y saldrá desde la undécima posición.



También se quedó fuera de la Q1 el argentino Franco Colapinto (Alpine), que saldrá 14º.



"Una pena. Cuando veo que estoy a una décima del Top 10 me da un poco de bronca, pero hay que seguir trabajando", declaró el piloto de 22 años al difusor ESPN.



Peor le fue al español Carlos Sainz (Williams), que no superó la Q3 y saldrá desde la penúltima posición.