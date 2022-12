Motovelocidad regresa al Parque Viva para el cierre del Campeonato Nacional

3 de diciembre de 2022, 9:35 AM

A lo largo de este fin de semana, el Campeonato Nacional de Motovelocidad llegará a su fin con el regreso de la competencia al Parque Viva ubicado en Alajuela. Este recinto será testigo de la definición de los campeones nacionales en las distintas categorías.



El evento principal se desarrollará este domingo en el Circuito Go Rigo Go, sin embargo, la Asociación de Pilotos de Motovelocidad tiene competencia desde el viernes.



“En esta fecha final tenemos muchas novedades, empezando por el gran atractivo del regreso de las categorías de alta cilindrada que deben ponerse al día de las fechas que tienen pendientes, ya que en el circuito Tajo Parque Diversiones no fue posible que pudieran competir, a esto se suma los pilotos internacionales invitados que tendremos y por supuesto las ansias de todos los pilotos de regresar al Parque Viva” explicó Leonardo Arguedas presidente de la Asociación de Pilotos de Motovelocidad (APM).



El norteamericano Stefano Mesa y el panameño Víctor Domínguez serán los pilotos internacionales. Mesa competirá en distintas categorías, mientras que Domínguez lo hará en la 600 cc.



El costo para los aficionados que deseen asistir es de 5 mil colones y las entradas se pueden adquirir a través de www.passline.com. Aunque, este sábado el ingreso será gratuito.