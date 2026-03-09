Moto Fest 2026 promueve la seguridad vial
Evento se realizará este 15 de marzo en el Parque Viva.
Este 15 de marzo, el Parque Viva se convertirá en el epicentro motociclismo costarricense. ElMoto Fest 2026 no solo reunirá 60 marcas, también contará con exhibiciones y tendrá un importante mensaje de seguridad vial.
"La iniciativa busca promover un cambio de mentalidad en la cultura motociclista, con el objetivo de generar mayor responsabilidad en carretera y contribuir a la disminución de la mortalidad y la violencia vial", detallaron desde la organización.
El evento está planteado como una iniciativa para toda la familia y con un cronograma lleno de actividades:
• Exhibiciones de motocicletas en pista con categorías de 250 cc, 450 cc, 600 cc y 1000 cc.
• Shows internacionales de Stunt y Bike Life.
• Show de freestyle del piloto costarricense Marco Picado, acompañado por tres pilotos internacionales.
• Copa de Drift.
• Primera fecha del Campeonato Nacional de Motovelocidad.
• Actividades recreativas para toda la familia.
Pilotos de Brasil, Colombia, Puerto Rico, Guatemala, Estados Unidos y México se unirán al tico Marco Picado para llenar de emoción la jornada.
La entrada general para el Moto Fest tendrá un costo de ₡5.000 y con la entrada se rifarán dos motocicletas. Las mismas se pueden adquirir en ww.passline.com y también podrán adquirirse el día del evento.