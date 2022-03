Mick Schumacher, baja para la carrera del domingo en Arabia Saudita

Yedá, Arabia Saudita | Mick Schumacher no tomará la salida el domingo en la carrera del Gran Premio de Arabia Saudita de Fórmula 1, este domingo tras su violento accidente del sábado en la segunda manga (Q2) de la sesión de clasificación, informó su escudería Haas.



"Schumacher fue llevado al centro médico tras un accidente importante en la curva 12 durante la segunda parte de las clasificaciones (Q2). Después de que un primer examen no revelara lesiones, Schumacher fue trasladado al hospital militar King Fahad en Yedá para controles de precaución. El equipo tomó en consecuencia la decisión de no participar en el Gran Premio de Arabia Saudita más que con Kevin Magnussen (el otro piloto titular de Haas)", indica el equipo en su comunicado.

Mick Schumacher, de 23 años, tendría que haber comenzado en la 14ª posición en la parrilla de salida de la carrera, que comenzará a las 20h00 locales (18h00 GMT).

Su baja hace avanzar una posición en la parrilla al inglés Lewis Hamilton (Mercedes), que fue apenas 16º en la sesión de clasificación. Comenzará por lo tanto en el decimoquinto puesto.

El hijo del mítico Michael Schumacher está viviendo su segunda temporada en la Fórmula 1. Perdió el control de su Haas en una serie de curvas rápidas y golpeó con el muro que bordeó la pista, a alta velocidad, provocando daños importantes en su coche.

