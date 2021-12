Mercedes retira su recurso contra el título de Max Verstappen

Mercedes retiró su recurso contra las condiciones en que se produjo el título de Max Verstappen (Red Bull) en la Fórmula Uno.

Esta decisión se produce después del anuncio este miércoles por parte de la Federación Internacional del Deporte del Automóvil (FIA) de la apertura de una investigación sobre los hechos controvertidos que se produjeron al final del Gran Premio de Abu Dabi.

"La escudería Mercedes colaborará activamente con esta comisión (...) y por la presente retiramos nuestro recurso", precisó el Mercedes en un comunicado.

Por lo anterior, el neerlandés Max Verstappen se asegura así conservar el título de campeón del mundo que le será entregado en la noche de este jueves durante la gala de premios de la FIA en París.

El recurso retirado por Mercedes se refería a una de las dos reclamaciones que la escudería había interpuesto inmediatamente después de la carrera ganada por Verstappen que acabó por delante de Hamilton gracias a una polémica decisión del director de carrera.

We appealed in the interest of sporting fairness, and we have since been in a constructive dialogue with the FIA and Formula 1 to create clarity for the future, so that all competitors know the rules under which they are racing, and how they will be enforced. pic.twitter.com/SCdNuFPwIb