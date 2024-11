McLaren busca consuelo en Qatar con el título de constructores de Fórmula 1

Apenas unos días después de haber visto escaparse el título de pilotos, conquistado por el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) en Las Vegas, McLaren tratará de consolarse este fin de semana en Catar consiguiendo el título de constructores.



En ese pulso, McLaren no está enfrentado a Red Bull -que es tercero- sino a Ferrari, segundo clasificado a 24 puntos, cuando quedan dos Grandes Premios para el final del curso.



McLaren no tiene tiempo para lamentarse por no haber podido aprovechar la vulnerabilidad de Verstappen en la segunda parte de la temporada para coronar a Lando Norris. Ahora la misión de la escudería británica es conseguir el título de constructores para cerrar el año, al menos descorchando alguna botella de champán.



"Tras un fin de semana catastrófico en Las Vegas, aquí estamos en Qatar, donde las condiciones de la pista son más favorables a nuestro coche, así que intentaremos aprovechar todas las oportunidades. Nuestro objetivo sigue estando muy claro, es ganar el campeonato, pero la lucha está más ajustada que nunca, así que cada punto importa y haremos todo lo posible para terminar el trabajo", subrayó Andrea Stella, el patrón de la escudería con sede en Woking (Inglaterra).



Después del Gran Premio de Singapur en setiembre, McLaren parecía tenerlo todo a favor para conseguir su noveno título de constructores y el primero desde 1998, pero es cierto que desde entonces Ferrari ha acelerado y la diferencia se ha reducido considerablemente.



Ferrari, sin margen de error



"Sobre el papel, el circuito de Catar no permite explotar nuestros puntos fuertes. Hemos reducido la desventaja con McLaren, pero no es hora de ponernos con las matemáticas. Lo único que podemos hacer es rendir perfectamente para asegurarnos que Charles [Leclerc] y Carlos [Sainz Jr] puedan aprovechar al máximo las capacidades del coche", estimó el patrón francés de la Scuderia, Frédéric Vasseur.



McLaren está frenándose y su margen se ha reducido 51 puntos en las últimas cuatro carreras.



Tiene 24 puntos de diferencia y hay 60 puntos en juego, 36 de ellos a repartir este fin de semana en el Lusail International Circuit (5,419 km), que acogerá además la sexta y última carrera esprint de la temporada.



"Deberíamos ser más sólidos este fin de semana que en Las Vegas, así que estamos muy concentrados y preparados para dar el máximo en nuestra batalla por la corona de constructores", explicó Oscar Piastri, uno de los pilotos McLaren.



Norris debe contener a Leclerc



Lando Norris, por su parte, tiene en juego también la lucha por el subcampeonato. Es segundo de la general, pero Leclerc se ha acercado a 21 puntos.



La ventaja es relativamente cómoda, pero el británico no puede dormirse en los laureles para evitar ver escaparse el segundo puesto.



"Sabemos muy bien qué tenemos que hacer en los dos últimos fines de semana, así que el objetivo será conseguir el mayor número posible de puntos", afirmó Norris.



En la parte baja de la clasificación habrá también batalla: Haas (50 puntos), Alpine (49) y Racing Bulls (46) se disputan el sexto lugar de los diez de la clasificación de constructores.