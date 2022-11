Max Verstappen y Sergio Pérez explotan tras el Gran Premio de Brasil

Por Adrián Fallas | 14 de noviembre de 2022, 10:49 AM

El piloto de Red Bull, Max Verstappen, no quiso acatar la orden de equipo para dejar pasar a su compañero Sergio Pérez. Los conductores y la dirección del equipo tuvieron una discusión sobre esto a través del radio. Al final del Gran Premio de Brasil, explotó la polémica.



Lo que sucedió durante el recorrido fue llamativo, porque el mexicano lucha por el segundo puesto de la clasificación general con el de Ferrari, Charles Leclerc y están empatados en puntos.

La prensa de Países Bajos achaca esta situación a algo sucedido en la carrera de Mónaco.

“Tom Coronel acaba de decir en ViaPlay que (‘Checo’) Pérez se estrelló deliberadamente en Mónaco en la sesión de clasificación y posteriormente lo admitió ante Helmut Marko y Christian Horner. Max Verstappen no lo ha olvidado”, señaló Erik van Haren, periodista especializado en F1 del De Telegraaf.

En la zona mixta tras la competencia brasileña, Pérez no se guardó nada.

“Sí, estoy muy sorprendido. No sé qué pasó, en especial por todo lo que he hecho por él, no entiendo sus razones. Muy sorprendido, creo que si tiene dos campeonatos es gracias a mí”, dijo.

El campeón del mundo respondió:

“Yo tengo mis razones por cosas que han pasado en el pasado, es importante que nos sentemos a discutirlo. Lo ayudaré a ganar en Abu Dhabi”.