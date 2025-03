Lewis Hamilton y Ferrari, la unión entre dos leyendas del automovilismo

Ganar de rojo... ¿El último desafío de su carrera? Recién llegado a Ferrari, el británico Lewis Hamilton busca el récord de títulos en Fórmula 1 de la mano de la escudería más laureada del deporte, para añadir una gloriosa página más a la historia de este deporte.



La primera imagen de Hamilton en la sede de la 'Scuderia' no podía corresponder más al cliché: traje negro, camisa blanca y corbata y a los hombros, un largo abrigo. El campeón británico posaba junto a un F40 vintage, delante de la antigua casa de Enzo Ferrari, fundador de la legendaria escudería del 'Cavallino Rampante'. Una imagen minuciosamente preparada que traspasó el microcosmos de la F1.



En su primer día en Maranello, sede histórica de la marca italiana, el 'King Lewis' y la 'Scuderia' dieron un primer golpe de efecto con esa foto, publicada en enero en redes sociales.



En Italia, el campeón con siete coronas, igualado con Michael Schumacher, parece haber recuperado el entusiasmo, a menos de una semana del primer Gran Premio de la temporada, el domingo en Australia.



"Me siento lleno de vida y energía porque todo es nuevo", celebraba a mediados de febrero, durante su primera aparición pública oficial ataviado de rojo, en la inédita ceremonia de lanzamiento de la temporada.



El año pasado, Hamilton anunció para sorpresa general que cambiaría Mercedes por Ferrari en 2025, después de doce fructíferos años en la escudería alemana, donde logró seis de sus siete títulos mundiales, el último de ellos en 2020.



"Se vive y respira Ferrari"



Desde que se ha unido a la 'Scuderia', su "sueño de infancia", el campeón de 40 años no para de sonreír en cada una de sus apariciones, como si se tratase de un novato en su debut en la élite.



Durante su reaparición, Hamilton fue grabado mientras saludaba al personal de Ferrari con una sonrisa en los labios.



"Una cosa es ver todo esto desde fuera, pero cuando lo vives desde dentro es muy fuerte", celebró. "Es bastante increíble ver (...) hasta que punto esto apasiona a todo el mundo en los diferentes departamentos, la gente vive y respira Ferrari".



Sin olvidarse claro de los aficionados. "¡También están los 'tifosi'", recuerda. "Es una experiencia que no habría podido imaginar".



Antes del británico, Ferrari ya ha contado con campeones del mundo, como Alain Prost, el español Fernando Alonso o Schumacher, convertido en una leyenda en las filas de la escudería italiana.



Pero para los expertos, nunca antes la llegada de un nuevo fichaje había generado tanta expectación.



Varios miles de aficionados se agruparon en enero alrededor de la pista Fiorano, cerca del cuartel general de la escudería, para ver las primeras vueltas de Hamilton al volante de un Ferrari.



"Llevar Ferrari a la cima"



El propio piloto, que ha firmado por "varios años" con la célebre escudería, se ha encargado de cultivar la esperanza.



Para el equipo más laureado de la F1, la sequía parece interminable: el último título mundial de pilotos lo logró Kimi Raikkonen en 2007, y el último de constructores en 2008.



La llegada de Hamilton se logró gracias a la relación que mantiene desde hace 20 años con el patrón del equipo Fréderic Vasseur, que tomó las riendas del 'Cavallino' en 2023.



El francés dirigió a Hamilton en las Formula 3 Euroseries en 2005 y en las GP2 Series en 2006, logrando los títulos.



"Realmente tenía la impresión de que era el perfil que nos faltaba", explicó Vasseur en 2024 a la AFP.



El británico pilotará junto al popular Charles Leclerc, 12 años más joven, y que busca todavía su primer título en F1.



Bajo el ala de la 'Scuderia' desde 2016, año en el que entró en la Ferrari Driver Academy, antes de convertirse en titular de F1 en 2019, el monegasco se ha convertido en el protegido de los 'tifosi'.



Por el momento, la escudería no quiere dar prioridad a ninguno de sus dos pilotos, que se respetan mutuamente.



Lewis elogia el "profesionalismo y madurez" de su nuevo compañero, mientras que Leclerc, 'Il Predestinato', dice tener "ganas de correr junto a él", para "llevar a Ferrari a la cima".