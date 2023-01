Lewis Hamilton revela que sufrió acoso en el colegio

"Golpes todo el rato, cosas que tiraban sobre mí, como plátanos, y gente que utilizaba la palabra N (negro) con toda tranquilidad, gente que me trataba de medio mono... No sabía dónde estaba mi sitio, para mí fue muy difícil", desvela.

"No tenía ganas de volver a casa y explicar a mis padres que estos niños me trataban de negro o que había sido acosado y golpeado en el colegio. No quería que mi padre pensara que no era fuerte", dice.