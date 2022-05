Leclerc saldrá adelante de Verstappen en el Gran Premio de España

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari), líder de la clasificación de pilotos, logró este sábado la 'pole position' del Gran Premio de España de Fórmula 1, su cuarta en las seis carreras de la temporada.

En el circuito de Montmeló saldrá este domingo en la primera línea, al lado del neerlandés Max Verstappen (Red Bull), su principal rival en la clasificación general, quien sufrió un problema mecánico al final de la sesión de clasificación.

"No pude hacer mi última vuelta, pero estar en primera línea está bien. Evidentemente, habría querido ir a buscar la pole", declaró el vigente campeón del mundo al final de la sesión.

The pressure was on and @Charles_Leclerc delivered 💪#SpanishGP #F1 pic.twitter.com/FXPRHNE9J1