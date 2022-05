Leclerc logra la 'pole' del Gran Premio de Miami

El piloto monegasco Charles Leclerc, líder del Campeonato Mundial de Fórmula 1, conquistó este sábado la 'pole position' del Gran Premio de Miami, mientras que su compañero, el español Carlos Sainz, ocupó la segunda posición.

Sus grandes rivales, los pilotos de Red Bull Max Verstappen y Sergio Pérez, partirán desde la segunda fila de salida de Miami, que se estrena el domingo (15H30 locales - 21H30 GMT) como sede de la Fórmula 1 con la presencia esperada de una multitud de celebridades.

El neerlandés Verstappen, actual campeón mundial, saldrá del tercer lugar seguido del mexicano 'Checo' Pérez, quien había sido el más rápido en los últimos ensayos libres del sábado.

