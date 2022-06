Leclerc firma en Bakú su cuarta 'pole' consecutiva

Por cuarta ocasión consecutiva, el piloto monegasco de Ferrari Charles Leclerc firmó el mejor tiempo en una sesión de clasificación, esta vez en el Gran Premio de Azerbaiyán, y saldrá desde la 'pole position' el domingo en la octava prueba de la temporada.

Leclerc estará acompañado en la primera línea de la parrilla de salida por el mexicano Sergio Pérez (Red Bull), mientras que justo por detrás partirán el neerlandés Max Verstappen (3º), líder del Mundial, y el español Carlos Sainz Jr (4º).

Pole is becoming a habit for @Charles_Leclerc ! Watch the highlights from a dramatic qualifying in Baku 🇦🇿 #AzerbaijanGP #F1

En la Q3, sesión en la que participan los diez pilotos más rápidos, Leclerc hizo este sábado un crono de 1:41.359, casi tres décimas más rápido que Pérez (1:41.641).

Es la cuarta 'pole' consecutiva para Leclerc y la sexta de ocho posibles del monegasco esta temporada, que sin embargo no ha traducido luego en victorias, ya que el mexicano ganó el último Gran Premio en Mónaco y Verstappen los dos anteriores (España y Estados Unidos).

"Sienta muy bien. Todas las 'poles positions' son agradables, pero esta no me la esperaba forzosamente. Pensaba que los Red Bull eran más rápidos, estuvieron muy fuertes en Q1 y Q2", reaccionó Leclerc.

Por su parte, Verstappen, declaró que "el comienzo de la vuelta fue bueno, pero después cometí pequeños errores", aunque se consoló asegurando que "como equipo, segundo y tercero es una buena oportunidad para mañana".



La buena posición de los dos Red Bulls puede provocar un quebradero de cabeza para el patrón de esta escudería Christian Horner. En Barcelona, Pérez recibió la orden de dejarse adelantar por su compañero holandés, pero con sus últimos resultados, el mexicano es una opción clara de título.

Another strong performance from Checo, but he was hungry for more 💪#AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/pmuv40wvXn