Las 3 Horas de Costa Rica se correrán el 7 de diciembre en Parque Viva

La edición 2025 de las 3 Horas de Costa Rica ya fue presentada oficialmente y se realizará el próximo 7 de diciembre en el Circuito de Parque Viva.

El esperado evento marcará el cierre de temporada del Campeonato GT Challenge de las Américas.

Las prácticas iniciarán el viernes, el sábado se llevarán a cabo las clasificaciones y el domingo será la carrera estelar.

En esta edición se contará por primera vez con la participación de una mujer piloto: la colombiana Tatiana Calderón, quien competirá al mando de un Porsche junto al costarricense Freddy Solís.

Las entradas ya están disponibles en www.treshoras.com