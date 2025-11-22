Las 3 Horas de Costa Rica marcan el cierre de Campeonato Regional

Las 3 Horas de Costa Rica ELF es una de las competencias de resistencia más emblemáticas del automovilismo del país y este año representará la gran final del Campeonato Regional GT Challenge de las Américas.

El evento se llevará a cabo el próximo 7 de diciembre en el Circuito StarCars.com de Parque Viva, en La Guácima de Alajuela.

GT Challenge

El GT Challenge recorre algunos de los circuitos más destacados de la región, por ejemplo el evento estuvo en el Autódromo Panamá, en el Autódromo Internacional de Las Américas en República Dominicana y en el Autódromo Internacional El Jabalí, en El Salvador y ahora estará en Costa Rica.

"La convocatoria no solo reúne a los 20 vehículos más potentes del área sino también a pilotos de nivel mundial. A la fecha sumamos más de 40.000 espectadores, graderías llenas en cada autódromo y no dudamos que así será en Las 3 Horas Costa Rica", comentó Eduardo Aguilar, director del GT Challenge de las Américas Repsol.

Líderes

En la clasificación absoluta del campeonato, el liderato lo tienen Sebastián Merchán y Sebastián Ng (#51) con 78 puntos, representando a Ecuador y Panamá.

Las actividades en pista iniciarán oficialmente el viernes, con las sesiones de práctica. El sábado se realizarán las clasificaciones y el domingo se disputará la carrera estelar: Las 3 Horas de Costa Rica.

Entradas a la venta

Los boletos están disponibles en www.treshoras.com.