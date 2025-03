Lando Norris gana el Gran Premio de Fórmula 1 de Australia

El británico Lando Norris (McLaren-Mercedes), actual subcampeón del mundo de Fórmula 1, ganó el Gran Premio de Australia, el primero de la temporada, muy perturbado por la lluvia, superando al campeón saliente, el neerlandés Max Verstappen.



En el circuito urbano de Albert Park de Melbourne, Norris, que partió en primera posición de la parrilla, no se dejó sorprender por la presión, por la lluvia ni, sobre todo, por 'Mad Max' Verstappen, con quien luchó sin suerte por el título mundial en 2024.



"Fue una carrera increíble, de alto nivel, sobre todo con Max detrás de mí", declaró Norris, que en las últimas vueltas vio como su rival acortaba distancias.



"Apreté a fondo, sobre todo en las últimas dos vueltas, era un poco estresante, no les voy a mentir", agregó Norris en sus primeras declaraciones tras cruzar la meta.



"Fue una carrera difícil, pero el final fue divertido", dijo por su lado Verstappen.



"Lando se asustó un poco, por lo cual pude acercarme, fue divertido (...) luchar por la victoria", agregó el piloto de Red Bull.



El británico George Russell (Mercedes) se clasificó tercero y completó el podio.



Hamilton décimo



La carrera se disputó en un ambiente bastante fresco (apenas 15 grados) y con una pista bastante seca, a pesar de los chaparrones que retardaron la partida, pero la lluvia irrumpió de nuevo cuando faltaban apenas 15 vueltas para la meta, lo que perjudicó sobre todo al australiano Oscar Piastri (McLaren-Mercedes), que quedó al pie del podio.



El australiano, durante largo tiempo segundo detrás de Norris, se salió de la pista resbalosa, quedando bloqueado unos segundos en el cesped antes de volver, aclamado por los 130.000 espectadores, y finalizar noveno.



"Estoy por supuesto muy decepcionado", reaccionó Piastri. "Tengo la impresión que hice una carrera increíblemente buena en cada vuelta, salvo una, así que sólo puedo culparme a mí mismo", dijo decepcionado Piastri.



McLaren que durante mucho tiempo tuvo el doblete a su alcance, mostró que es una de las escuderías favoritas al título este año.



En su primer Gran Premio al volante de un Ferrari, el británico Lewis Hamilton terminó décimo, mientras que su compañero de escudería, el monegasco, Charles Leclerc se clasificó octavo.



Ambos fueron víctimas de un error estratégico de la escudería, que cuando comenzó a llover tardó demasiado en decirle a los pilotos que cambiaran los neumáticos.



"Fue peor de lo que pensábamos. El coche estaba muy difícil para conducirlo hoy y la mayor parte del tiempo lo que bussqué fue no acabar en el muro", admitió Hamiltón, de40 años y siete veces campeón del mundo.