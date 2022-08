La historia ya no será suficiente para albergar un Gran Premio de Fórmula Uno

El jefe de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, recordó "la historia ya no es suficiente" para mantener algunos de los Gran Premio tradicionales en el calendario, como Monza, Spa o Montecarlo, que podrían desaparecer en un futuro próximo.

Estas carreras se ven amenazadas por otras, como Arabia Saudita, Miami y próximamente en Las Vegas, cuya contribución económica es mucho mayor, aunque no gocen de la popularidad de las primeras.

