Kimi Antonelli (Mercedes) gana el GP de Miami de Fórmula 1, su tercer triunfo seguido

El joven piloto italiano Kimi Antonelli (Mercedes) afianzó su liderato de la Fórmula 1 al ganar este domingo el Gran Premio de Miami, su tercera victoria seguida en este inicio de temporada.

Antonelli, de 19 años, el líder más joven de la historia, superó a los McLaren del británico Lando Norris, vigente campeón, y del australiano Oscar Piastri en una carrera que finalmente no se vio afectada por la lluvia.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) igualó el mejor resultado de su carrera al terminar en el octavo lugar.