Kimi Antonelli logra la pole en Mónaco y refuerza su liderato en la Fórmula 1

Montecarlo, Principado de Mónaco | El italiano Kimi Antonelli (Mercedes), líder del campeonato mundial de Fórmula 1, partirá desde la pole position este domingo en el Gran Premio de Mónaco, sexta fecha de las 22 programadas para la temporada 2026, tras dominar la clasificación disputada en las calles del Principado.

Antonelli firmó su cuarta pole en seis Grandes Premios este año y volvió a enviar un mensaje contundente a sus rivales en la lucha por el campeonato.

El piloto de Mercedes superó por apenas 43 milésimas de segundo al vigente tetracampeón mundial, Max Verstappen (Red Bull), mientras que Lewis Hamilton (Ferrari) completó los tres primeros puestos.

"Di una de esas vueltas que se puede decir que son mágicas. Fue bien de principio a fin, es increíble", afirmó Antonelli.

"Ha sido un pulso difícil contra Max. Gracias a todo mi equipo. Ayer estábamos un poco por detrás y hoy logramos encontrar esas décimas que nos faltaban", añadió.

Después de unos entrenamientos libres discretos el viernes, el italiano dominó la tercera sesión de prácticas antes de confirmar su velocidad en la clasificación.

Si evita una mala salida, un problema que ya le ha costado posiciones en otras carreras de la temporada, tendrá una gran oportunidad para ampliar su ventaja al frente del Mundial.

Verstappen, la principal amenaza

El principal obstáculo para Antonelli será Verstappen, que arrancará junto a él en la primera fila.

"Si me hubieran dicho ayer que estaría en la primera línea, no lo habría creído", señaló el neerlandés.

"Es extremadamente positivo. Estoy muy feliz de estar delante y veremos mañana qué pasa en la salida", agregó.

Por su parte, el ídolo local, Charles Leclerc, solo pudo ser cuarto con Ferrari en una clasificación que dejó sensaciones encontradas para el monegasco.

"No sé qué pasó con los frenos. El monoplaza fue muy irregular", lamentó Leclerc.

El francés Isack Hadjar (Red Bull) protagonizó una destacada recuperación tras su accidente del viernes y clasificó en la quinta posición.

Detrás de él terminó George Russell, nuevamente lejos de las expectativas con el segundo Mercedes.

"No sé qué pasa, no tengo explicación", reconoció el británico.

"Quizás es mi forma de conducir la que genera problemas al monoplaza en clasificación porque desde hace tres carreras estoy lejos, mientras que al principio iba mejor", reflexionó.

Los McLaren de Oscar Piastri y Lando Norris finalizaron séptimo y octavo, respectivamente, por delante de Pierre Gasly (Alpine) y Liam Lawson (Racing Bulls), quienes completaron el Top 10.

Alonso carga contra los monoplazas híbridos

La pole de Antonelli representa la primera de Mercedes en Mónaco desde la conseguida por Hamilton en 2019 y la primera de un piloto italiano en el Principado desde Jarno Trulli en 2004.

Precisamente Alonso fue compañero de Trulli en Renault aquella temporada. Sin embargo, 22 años después atraviesa una de las campañas más complicadas de su carrera con Aston Martin.

El español finalizó en la posición 21 y quedó eliminado en la Q1.

"Esta es la peor generación de monoplazas que he conducido en Mónaco", criticó.

"Los vehículos híbridos no deberían correr. Tan simple como eso", añadió visiblemente frustrado.

Tanto Alonso como su compañero Lance Stroll quedaron fuera en la primera ronda de clasificación, al igual que los dos Cadillac, incluido el del mexicano Sergio Pérez, y los dos Haas.

La afición local llegó a celebrar una pole provisional de Leclerc al final de la Q1, pero la alegría duró poco.

Primero Verstappen mejoró el registro del piloto de Ferrari y, posteriormente, Antonelli remató la sesión con una vuelta espectacular para confirmar su dominio y reforzar su condición de líder del campeonato.