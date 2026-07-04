Kimi Antonelli gana la carrera esprint de F1 en Silverstone

El piloto italiano Kimi Antonelli (Mercedes), líder del campeonato del mundo de Fórmula 1, se impuso este sábado en la carrera esprint del Gran Premio de Gran Bretaña en el circuito Silverstone, por delante de Lewis Hamilton.

El británico salió desde la pole position y lideró las primeras vueltas, pero terminó viéndose superado por la potencia del Mercedes de Antonelli. Lando Norris (McLaren), vigente campeón del mundo británico, fue tercero.

Hamilton logró defender su pole position en la salida, y pisó a fondo para tratar de despegarse de sus perseguidores, con Antonelli manteniéndose siempre en torno a un segundo de distancia.

Por detrás del italiano las posiciones fluctuaron, con continuos adelantamientos entre los McLaren de Norris y Oscar Piastri, el Mercedes de George Russell, la Ferrari de Charles Leclerc y el Red Bull de Max Verstappen.

Con esa guerra abierta en el pelotón, la carrera esprint, de 17 vueltas, pasó a ser cosa de dos, hasta que a mitad de carrera, en la vuelta 8, Antonelli superó finalmente al británico, sin ceder ya terreno hasta la bandera de cuadros.

La del sábado fue la cuarta carrera esprint de la temporada, tras las disputadas en los GP de China, Miami y Canadá. En los tres precedentes de este año, el piloto que salió desde la pole acabó con la victoria.

No fue el caso el sábado y Antonelli, que partía segundo, sumó doce puntos, seis más que Russell, su inmediato perseguidor en el campeonato, que terminó cuarto.

El monegasco Charles Leclerc fue quinto, seguido de Verstappen y Piastri.

El neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls), en octava posición, y el francés Isack Hadjar (Red Bull), noveno, completaron las posiciones de puntos de la carrera esprint.

El fin de semana continuará este sábado con la tanda de clasificación para el Gran Premio.





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