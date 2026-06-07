Kimi Antonelli gana el GP de Mónaco y amplía su ventaja en el Mundial de Fórmula 1

Montecarlo, Principado de Mónaco | El piloto italiano Kimi Antonelli (Mercedes) conquistó este domingo el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, sumando su quinta victoria consecutiva y ampliando su ventaja al frente del campeonato mundial.

El joven de 19 años, que había conseguido la pole position el sábado, lideró las 78 vueltas de la carrera y cruzó la meta por delante del británico Lewis Hamilton (Ferrari) y del francés Isack Hadjar (Red Bull), aunque este último podría ser sancionado tras la prueba.

La victoria representa un nuevo capítulo en una temporada casi perfecta para Antonelli, quien acumula ya cuatro poles y cinco triunfos en apenas seis Grandes Premios disputados.

En la clasificación general, el piloto de Mercedes amplió su ventaja a 66 puntos sobre Hamilton y a 68 sobre su compañero de equipo, George Russell, quien terminó fuera de la zona de puntos después de recibir una sanción en el tramo final de la carrera.

Hamilton salva el día para Ferrari

Hamilton evitó un resultado mucho más negativo para Ferrari, que parecía encaminado a colocar dos monoplazas en el podio junto al piloto local Charles Leclerc.

Sin embargo, el monegasco sufrió problemas de frenos y, a falta de doce vueltas para el final, impactó contra las barreras en la última curva del circuito.

Por su parte, Hadjar logró el segundo podio de su carrera en la Fórmula 1, pese a competir con inconvenientes mecánicos durante buena parte de la prueba.

El francés Pierre Gasly (Alpine) cruzó inicialmente la meta en tercera posición, pero cayó hasta el séptimo puesto tras recibir dos penalizaciones de cinco segundos por exceso de velocidad en el carril de boxes.

Primer punto histórico para Cadillac

El tailandés Alex Albon (Williams), el francés Esteban Ocon (Haas) y el mexicano Sergio Pérez completaron los puestos de puntuación.

Pérez consiguió además el primer punto en la historia de la escudería Cadillac en la Fórmula 1.

Uno de los grandes damnificados de la jornada fue el neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

El cuatro veces campeón mundial partía desde la segunda posición, pero un problema mecánico dejó detenido su monoplaza en la salida y lo obligó a abandonar en la primera vuelta.

El abandono del neerlandés permitió a Antonelli consolidar aún más su liderato y confirmar su condición de principal favorito al título mundial de 2026.



