Kartismo definirá a sus monarcas del Campeonato de Verano

Los campeones del Costa Rica Kart Championship Campeonato de Verano 2021 se definirán este sábado 24 de abril, con el desarrollo de la tercera fecha del certamen.

La jornada que se realizará a partir de las 8 a. m. en el Circuito de Competencias Go Rigo Go de Parque Viva, contará con más de 70 pilotos en acción divididos en las categorías Kid Kart, Stars of Tomorrow, LO 206, SSK y VLR.

El Costa Rica Kart Championship del 2021 se estructuró en Campeonato de Verano y Campeonato de Invierno, por lo que habrá dos campeones durante el año en cada categoría.

El final de la temporada llega en un gran momento para el kartismo, ya que todas las categorías siguen siendo muy competitivas y la tabla de posiciones es un reflejo de ello, pues en todas las divisiones se definen a los monarcas, ya que los puntajes están muy cerrados.

En la VLR Senior, Mauricio Hernández se mantiene en la cima con 69.5 puntos, Luis Felipe Aguilar tiene 57.5 unidades y Bernal Valverde 57. La categoría está muy disputada y puede suceder cualquier cosa en la fecha. En la VLR Junior, Maya Carvajal se encuentra de super líder con 71.5 unidades, Natalia Brautigam tiene 57.5 puntos y Daniel Méndez es tercero con 52.

La SSK Heavy tiene como primer lugar momentáneo a Pedro Huguet con 81.5 puntos, Esteban Sibaja es segundo con 68 y Luis Alvarado tercero con 52 unidades.

Mientras que en la SSK Light, Ricardo Vargas encabeza la tabla con 85 puntos, Peppe Sgarlata tiene 68 unidades y Lineth Valerio en su regreso al kartismo tiene 54 puntos en la tercera posición.

La categoría LO206 tiene de líder a Sebastián Arce con 85 puntos tras el gran nivel que está teniendo el joven, Mariela Carvajal se ubica de segunda con 57.5 puntos y Konrad Fischel completa el podio con 51.5 unidades. Detrás de ellos se ubica muy cerca Óscar Camacho con 50.5 unidades.

La Stars of Tomorrow A la encabeza Anouk Valerio con 77.5 unidades, Gerardo Moreno le respira de cerca con 75.5 unidades y Luciana Morales cuenta con 48 puntos. Por su parte, Santiago Agüero es el líder de la Stars of Tomorrow B con 84 puntos, Sebastián López tiene 62.5 unidades en el segundo lugar y Julian Regueyra es tercero con 54 puntos.

El formato de competencia de la jornada será de un heat pre final y uno final, éste último dará la posición y puntaje de la fecha.

“Esta fecha es de doble puntaje, prácticamente se van a repartir la misma cantidad de puntos que se repartieron entre las dos primeras jornadas. La qualy, la pre final y la final valen doble. Cualquier descuido puede pasar la factura, porque se reparten mucho puntos”, expresó el Sr. Eugenio Valldeperas, presidente de ACEK.

Cabe recordar que la fecha contará nuevamente con la participación de los ocho nuevos pilotos becados por el programa de Stars of Tomorrow organizado por el Automóvil Club de Costa Rica (ACCR) en conjunto con ACEK; con el respaldo financiero de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y ACCR. Estos jóvenes ya participaron por primera vez la fecha anterior y dejaron muy buenas impresiones en pista.

La jornada se desarrollará a puerta cerrada y con todas las medidas indicadas por las autoridades. La tercera fecha del Costa Rica Kart Championship Campeonato de Verano 2021 es promovida por la Federación de Automovilismo (FENAUTO).

Una vez finalizado el certamen de verano, el kartismo costarricense se enfocará en el Campeonato Centroamericano que se llevará a cabo el 15 y 16 de mayo en Guatemala, donde habrá una participación de 10 pilotos ticos en la categoría VLR.

ESTADO DEL CAMPEONATO:

VLR Senior

(317) Mauricio Hernández 69.5 puntos

(315) Luis Felipe Aguilar 57.5 puntos

(305) Bernal Valverde 57 puntos

VLR Junior

(330) Maya Carvajal 71.5 puntos

(306) Natalia Brautigam 57.5 puntos

(314) Daniel Méndez 52 puntos

SSK Light

(212) Ricardo Vargas 85 puntos

(276) Peppe Sgarlata 68 puntos

(214) Lineth Valerio 54 puntos

SSK Heavy

(229) Pedro Huguet 81.5 puntos

(210) Esteban Sibaja 68 puntos

(248) Luis Alvarado 52 puntos

LO 206

(484) Sebastián Arce 85 puntos

(404) Mariela Carvajal 57.5 puntos

(427) Konrad Fischel 51.5 puntos

Stars of Tomorrow A

(105) Anouk Valerio 77.5 puntos

(126) Gerardo Moreno 75.5 puntos

(118) Luciana Morales 48 puntos

Stars of Tomorrow B

(199) Santiago Agüero 84 puntos

(111) Sebastian López 62.5 puntos

(115) Julian Regueyra 54 puntos

Kid Kart

(28) Nico Salazar 82.5 puntos

(5) Rafael Cañas 66.5 puntos

(1) Tomas Orlich 58 puntos