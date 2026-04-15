Jefe de la Fórmula 1 pide a pilotos de F1 respetar un deporte que los hizo ricos y famosos

París, Francia | El jefe de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, exigió este miércoles a los pilotos, especialmente al campeón neerlandés Max Verstappen, que "respeten un deporte" que los ha convertido en ricos y famosos.

Las declaraciones del director general de la categoría responden a cuestionamientos recientes de varios pilotos sobre las nuevas reglas en carrera para los monoplazas con motores híbridos.

"Les dije: 'Escuchen, chicos, no olviden que lo que hacemos es posible porque juntos hicimos las cosas bien'", afirmó en una entrevista con el portal Autosport.

"'Así que respeten un deporte que nos dio a todos una oportunidad única de madurar, de ganar mucho dinero y de tener una personalidad conocida en todo el mundo que no tendrían en otros deportes'", añadió.

La FIA implementó esta temporada una nueva normativa, especialmente en motores híbridos con reparto 50/50 entre energía eléctrica y térmica, con el objetivo de favorecer los adelantamientos y mejorar el espectáculo.

Sin embargo, el paddock se muestra dividido. El cuádruple campeón del mundo Verstappen comparó los cambios con el videojuego Mario Kart y con una "Fórmula E con esteroides".

El neerlandés, de 28 años, también criticó su monoplaza Red Bull, al que calificó como "imposible de conducir", y abrió la puerta a abandonar la F1 para explorar las carreras de resistencia.

"Nunca debemos olvidar cuál es la joya de nuestro deporte y que debemos protegerla", advirtió Domenicali.

"Con Max hemos hablado en muchas ocasiones", explicó. "Entiendo lo que quiere decir y tiene una visión global. No quiero caer en antagonismos".

El dirigente también calificó a Verstappen como "el mejor piloto", cuya "voz debe ser escuchada", aunque advirtió sobre el impacto de sus declaraciones.

"También sabe que su voz tiene peso y debe tenerlo en cuenta, porque algunas personas pueden interpretarla mal", señaló.

El mundo de la F1 aprovecha la cancelación de los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita, debido a la guerra en Oriente Medio, para debatir posibles ajustes en las normas de carrera.

Entre los puntos en discusión están la gestión de la energía eléctrica y las diferencias de velocidad entre monoplazas en adelantamientos y frenadas.

La próxima cita del Mundial será el fin de semana del 1 de mayo con el Gran Premio de Miami.