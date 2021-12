Hamilton y Verstappen ya se vieron las caras en Abu Dabi

El piloto Lewis Hamilton (Mercedes) firmó este viernes el mejor tiempo, superando a Max Verstappen (Red Bull), quien finalizó cuarto, al término de los dos ensayos libres del viernes en Abu Dabi, donde ambos pilotos, igualados a puntos, se jugarán este domingo el título mundial.

Hamilton sale en todo caso reforzado del primer contacto con el circuito de Yas Marina: la víspera de la última sesión clasificatoria del año. El británico le metió presión a su rival neerlandés al superarlo por 641 milésimas.

Con un tiempo de 1 minuto 23 segundos y 691 milésimas, Hamilton superó al francés Esteban Ocon (Alpine), y a su compañero Valtteri Bottas (Mercedes).

​Max Verstappen (Red Bull), con el que está igualado a 369,5 puntos antes de esta final decisiva, logró el cuarto mejor tiempo a 641 milésimas.

El británico, que ha ganado las tres últimas carreras, llega con una mejor inercia, pero el neerlandés tiene la ventaja de sus nueve victorias por las ocho de Hamilton este año, lo que le daría la victoria en caso de empate a puntos.

El que gane lo merecerá. El que logre un punto más que el otro el domingo se proclamará campeón.

En caso de terminar igualados, Verstappen será coronado merced a su mayor número de victorias.

Aunque está latente la posibilidad de que se termine con un accidente (como en Silverstone con abandono de Verstappen, o en Monza con un doble abandono), los protagonistas esperan no llegar hasta ese extremo.

