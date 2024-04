Hamilton tiene "el perfil que faltaba" en Ferrari, dice el patrón de la Scuderia

Ferrari vivirá en 2025 la llegada del siete veces campeón mundial británico Lewis Hamilton, que tiene "el perfil que faltaba" en la Scuderia, aseguró el patrón de la misma, Frédéric Vasseur, en una entrevista con la AFP en el marco del Gran Premio de China de Fórmula 1, que se disputa este fin de semana en Shanghái.



El dirigente francés de 55 años llegó a la cabeza del equipo a principios de 2023 y valoró también positivamente el rendimiento en este principio de temporada de su piloto español Carlos Sainz Jr, que será el reemplazado por la llegada de Hamilton.



Pregunta: Ferrari se presenta actualmente como la segunda principal fuerza de la parrilla solo por detrás de los superpotentes Red Bull y del triple campeón mundial Max Verstappen. ¿Está satisfecho?



Respuesta: "Siempre queremos más, pero los resultados están bien. Estamos compitiendo con Red Bull, aunque ellos siguen siendo un poco más rápidos que nosotros. No estamos lejos y eso nos permite recoger los frutos cuando ellos no están bien o cuando tienen un problema. Si mejoramos todavía un poco podemos lograr ponerles bajo presión y generar también errores suyos. Pero efectivamente, se trata de un buen inicio de temporada. El año pasado nos dejamos demasiados puntos y cuando terminas tres puntos por detrás de Mercedes [escudería subcampeona del mundo la pasada temporada] es frustrante. Este año no tengo la impresión de que hayamos dejado ir ni medio punto".



P: El próximo año, Carlos Sainz, el único piloto 'fuera de Red Bull' en haber ganado un Gran Premio en las dos últimas temporadas, dejará Ferrari y por ahora no tiene contrato con otro equipo de F1. ¿No lamenta perderle?



R: "Lamentar no es la palabra. Tengo mucho respeto y admiración por Carlos. He pasado diez años intentando que estuviera conmigo. Lo he tenido dos temporadas y hemos pasado momentos excepcionales. Me llevó a mi primer podio en la F1 [con la victoria de Sainz en Singapur en 2023] y nos hizo ganar en Melbourne [en el Gran Premio de Australia de marzo]. Genera una dinámica positiva en el equipo, pero tenemos que tomar decisiones y creo que un equipo, hoy, tiene que contar con Lewis si puede".



P: ¿La llegada de un multicampeón del mundo de 40 años, que aspira a un octavo título que sería un récord absoluto, revolucionará la dinámica de su equipo?



R: "Sí, la contribución del piloto no se limita a su tiempo en la sesión de clasificación. En nuestro deporte cuenta también la motivación de 1.500 personas, la contratación, la constitución de un equipo, de un proyecto... Hoy Lewis es único y necesitamos también esa estabilidad y esa referencia que no tienes forzosamente cuando tienes dos jóvenes, sea cual sea el talento de los pilotos y la amistad que tenga con ellos. Con Lewis tendremos eso, es la referencia absoluta. También es alguien que sabe maravillosamente equilibrar bien su vida en las carreras y fuera de ellas. Eso ayudará a Charles [Leclerc, el otro piloto titular de Ferrari] en su progresión".



P: ¿Cómo se consiguió el fichaje de Hamilton?



R: "He contado poco qué pasó, pero digamos que nunca rompí los lazos que tengo con Lewis desde hace 20 años [Vasseur trabajó con Hamilton en Fórmula 3 Euroseries en 2005 y en GP2 Series en 2006, con sendos títulos]. Creo que los dos teníamos en nuestra cabeza que, si las circunstancias se daban, estaría bien volver a coincidir. Tenía la impresión de que era el perfil que faltaba en el equipo. No es que sea mejor que uno u otro, la idea es completar con perfiles y creo que se ajustaba perfectamente a nosotros. Un piloto, sea el que sea, conlleva una dinámica y una forma de ver la carrera de manera diferente. Por muchas razones, creo que el timing es el correcto".



P: De aquí a 2025 todavía quedan 15 Grandes Premios por disputarse esta temporada. ¿Cuáles son sus objetivos?



R: "Progresar y mejorar el tercer puesto en el campeonato [en el Mundial de constructores]. Me gustaría irme de Abu Dabi [escenario de la última carrera del año] diciéndome que esta temporada hemos cumplido el trabajo en la pista, que no nos hemos dejado nada encima de la mesa".