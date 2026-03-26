Hamilton afirma estar en mejor forma que sus rivales a los 41 años en la Fórmula 1

Suzuka, Japón | El siete veces campeón del mundo de Fórmula 1, Lewis Hamilton, aseguró que a sus 41 años se encuentra en mejor forma que sus rivales más jóvenes, tras un complicado 2025 para el piloto británico.

"Sé que ninguno de los pilotos contra los que compito se entrena ni se entrega como yo lo hago, sobre todo a mi edad", declaró ante la prensa en el circuito de Suzuka, sede del Gran Premio de Japón este fin de semana.

En el inicio de la temporada 2026, tras las dos primeras carreras en Australia y China, los Ferrari de Hamilton y Charles Leclerc se ubican por detrás de los Mercedes de George Russell y del joven italiano Kimi Antonelli.

El británico, que llegó a la escudería italiana en 2025 tras una exitosa etapa en Mercedes, logró en China su primer podio con Ferrari al finalizar en la tercera posición.

Hamilton afirmó que espera "seguir mostrando" su nivel y que mantiene una exigente rutina de preparación física, asegurando que ha corrido cerca de 100 kilómetros en Tokio desde su llegada para el GP japonés.

"Me encanta eso, ese impulso que me empuja (...) la implicación está ahí, más que nunca", señaló el piloto.

"Entrego absolutamente todo lo que tengo a ese desafío", añadió, en referencia a su objetivo de luchar por el campeonato de F1 2026.