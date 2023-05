GP de Emilia-Romaña de F1 "no tendrá lugar" este fin de semana por inundaciones

17 de mayo de 2023, 7:35 AM

El Gran Premio de Emilia-Romaña, sexta prueba del Mundial de Fórmula 1, que debía disputarse de viernes a domingo en el célebre circuito de Ímola, "no tendrá lugar este fin de semana" debido a las inundaciones que causaron al menos cinco muertos en esa región de Italia, anunciaron este miércoles los organizadores.

"Después de las conversaciones entre Formula One, el presidente de la Federación Internacional del Automóvil, las autoridades competentes, entre ellas los ministros afectados, el presidente del Club del Automóvil italiano, el presidente de la región Emilia-Romaña, el alcalde de la ciudad y el promotor, se tomó la decisión de que el Gran Premio no tendrá lugar en Ímola", anunció el promotor de la F1, Formula One, en un comunicado, sin precisar si la carrera será reprogramada de aquí a final de temporada.