Gerardo Moreno y Fabián Acevedo representarán a Costa Rica en torneo de kartismo en Malasia

Los pilotos Gerardo Moreno, del MH Karting, y Fabián Acevedo, de FIK Sport Academy, obtuvieron los dos cupos oficiales que tendrá Costa Rica para el FIA KARTING Arrive and Drive World Championship.

Ese torneo será del 14 al 16 de noviembre en el Circuito Internacional LYL de Malasia y reunirá los 54 mejores kartistas amateur del planeta.

Esa fue una de las noticias que deparó el Campeonato de Invierno del Costa Rica Kart Championship (CRKC) efectuado el pasado domingo en el P1 Speedway del Tajo en el Parque Diversiones.

Ese evento logró un récord histórico de participación con 115 pilotos inscritos.

﻿﻿“Representar a Costa Rica en Malasia es todo un reto, y desde ya nos estamos preparando muy bien para poder traer los mejores resultados al país”, comentó Moreno.

¿Qué significado tiene este evento?

La cita en Malasia no solo significa competir a nivel mundial en condiciones técnicas justas y estandarizadas, sino que ofrece becas, visibilidad internacional, oportunidades reales de crecimiento profesional y el camino directo hacia el mundo de la FIA Fórmula 4.



La segunda fecha del Campeonato Nacional de Invierno del CRKC será el 21 de setiembre nuevamente en P1 Speedway.

