George Russell gana el Gran Premio de Austria y recorta distancias en la Fórmula 1

Spielberg, Austria | George Russell volvió al triunfo en la Fórmula 1 al imponerse este domingo en el Gran Premio de Austria, disputado en el Red Bull Ring de Spielberg, donde el piloto de Mercedes resistió la presión de Max Verstappen hasta la bandera a cuadros.

El británico, de 28 años, logró su segunda victoria de la temporada, recuperó sensaciones tras una racha discreta y recortó distancias respecto a su compañero Kimi Antonelli, líder del campeonato y tercero en la carrera.

En la clasificación general, Antonelli mantiene una ventaja de 40 puntos sobre Russell, que asciende al segundo lugar. El británico Lewis Hamilton (Ferrari) es tercero, a seis unidades de Russell y a 46 del liderato.

"Es increíble volver al escalón más alto del podio", celebró Russell, de 28 años, a quien muchas de las apuestas de pretemporada señalaban como favorito al título.

"Max y Red Bull fueron increíblemente rápidos este fin de semana, así que bien por ellos. Tuve que empujar en cada vuelta", añadió.

La victoria se definió en las últimas vueltas. Russell cruzó la meta con apenas 1,611 segundos de ventaja sobre Verstappen, mientras que el neerlandés logró contener por solo 0,375 segundos a Antonelli.

"Ha sido una gran carrera para nosotros. Las primeras vueltas fueron bastante divertidas. Estuvimos a pocos segundos de la victoria, estoy muy feliz", afirmó Verstappen, cuatro veces campeón del mundo.

El calor también fue protagonista

El australiano Oscar Piastri (McLaren) y Hamilton (Ferrari) completaron el Top 5, por delante del francés Isack Hadjar (Red Bull) y del vigente campeón del mundo, Lando Norris (McLaren).

Antes del inicio, el Gran Premio apuntaba a un duelo entre Mercedes y Ferrari, pero Verstappen irrumpió para animar la competencia.

La escudería italiana tuvo una jornada complicada. El monegasco Charles Leclerc, que había partido desde la segunda posición, finalizó octavo.

El circuito de Spielberg, caracterizado por su trazado corto y veloz, registró temperaturas de 50 °C sobre el asfalto y 35 °C en el ambiente debido a la ola de calor que afecta a Europa central.

Estas condiciones pusieron a prueba tanto a pilotos como a monoplazas y otorgaron un papel clave a la estrategia de paradas en boxes.

Russell defendió la pole position en la salida, mientras Hamilton adelantó a Leclerc y Antonelli se salió de pista en dos ocasiones durante la primera vuelta en su intento por ganar posiciones.

"Estuve demasiado excitado en las primeras vueltas y no conduje bien, pero tras cambiar las ruedas hice 'reset' y el ritmo fue bueno. Es una pena que me uniera a la pelea por la victoria demasiado tarde", lamentó el piloto de Mercedes.

Bortoleto y Colapinto, sin puntos; Pérez abandona

Antonelli adelantó a Leclerc por fuera de la pista en la segunda vuelta y tuvo que devolverle la posición, circunstancia que aprovechó Verstappen para colocarse tercero.

Mientras la lucha se concentraba en los primeros puestos, los Cadillac del finlandés Valtteri Bottas y del mexicano Sergio Pérez abandonaron en los primeros giros debido al sobrecalentamiento.

Verstappen inició entonces la persecución sobre Hamilton en un duelo que recordó sus intensos enfrentamientos de la temporada 2021.

La estrategia en boxes cobró protagonismo tras un Virtual Safety Car provocado por el abandono del Williams de Carlos Sainz en la recta principal.

A falta de 21 vueltas, las tres primeras posiciones ya estaban definidas y, pese a la presión de Verstappen y Antonelli, Russell aseguró la séptima victoria de su trayectoria en la Fórmula 1.

El brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) terminó en la undécima posición, a las puertas de los puntos, mientras que el argentino Franco Colapinto (Alpine) fue decimoquinto.

El español Fernando Alonso (Aston Martin) fue el último de los pilotos que completaron la carrera, al finalizar en la decimoctava posición.