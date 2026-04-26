Franco Colapinto convoca a más de 500.000 personas en show callejero de Fórmula 1 en Buenos Aires

Buenos Aires, Argentina | El piloto argentino de Fórmula 1, Franco Colapinto, reunió este domingo a más de 500.000 personas en un show callejero de automovilismo en Buenos Aires, según informaron los organizadores, en un espectáculo que reavivó el reclamo por el regreso de la máxima categoría al país.

Colapinto, de 22 años, condujo un Lotus E20 de 2012 con los colores de Alpine y una réplica de la Flecha de Plata con la que su compatriota Juan Manuel Fangio compitió en la década de 1950.

El joven piloto emocionó a una multitud que colmó tribunas, fan zones y veredas en un circuito callejero de dos kilómetros en el barrio de Palermo, donde realizó trompos hasta que el monoplaza de Alpine se incendió momentáneamente, en un incidente que fue controlado con rapidez.

“Salió fuego, se quemó”, comentó al saludar al público en el cierre del evento. “Me dijeron que lo cuide, pero al final me calenté un poquito”, bromeó.

“Ojalá que este show le muestre a la Fórmula 1 lo que generamos y que volvamos a tener un Gran Premio en la Argentina”, había señalado previamente, provocando una ovación de los asistentes.

Argentina no organiza un Gran Premio de Fórmula 1 desde 1998, una ausencia especialmente sentida en un país con fuerte tradición automovilística y pasión por los “fierros”.

Tras el espectáculo en Buenos Aires, Colapinto se enfocará en la reanudación del campeonato mundial de F1, donde ocupa la decimosexta posición y cuya próxima cita será el Gran Premio de Miami el próximo domingo.