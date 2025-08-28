F1 regresa en Países Bajos con un esperado duelo entre los McLaren

Zandvoort, Países Bajos | uego de tres semanas de vacaciones, la Fórmula 1 regresa este fin de semana en Países Bajos, donde el australiano Oscar Piastri, al frente del Mundial desde abril, tratará de conservar su privilegiada posición ante su primer perseguidor y compañero en McLaren, Lando Norris.

En el circuito de Zandvoort, escenario de la 15ª prueba de 24 de la temporada, el favoritismo recae sobre Norris: ganador de tres de los cuatro últimos Grandes Premios, el británico es también el último en haberse impuesto junto al mar del Norte, el año pasado.

El vigente subcampeón, que comenzó la temporada al frente del Mundial, está ahora a sólo 9 puntos de Piastri, que el año pasado sólo pudo ser cuarto en Zandvoort.

"Porque hayas hecho dos buenas carreras, eso no significa que vayas a hacer una tercera", relativizó este jueves Norris ante la prensa.

- Amenaza de lluvia -

Dominador desde la primera carrera de la temporada, McLaren ha logrado once victorias en los 14 Grandes Premios disputados, con siete dobletes (primer y segundo puesto en la misma carrera).

Por detrás, el resto de la parrilla se reparte las migajas.

Tercero del Mundial y relegado a 97 puntos de Piastri está el vigente cuádruple campeón del mundo, Max Verstappen, que también sufre la ley de los McLaren.

Con el apoyo de la marea 'oranje' este fin de semana, el neerlandés espera reencontrarse con la victoria, más por el honor que por la carrera por un título mundial que parece destinado a uno de los monoplazas de la escudería papaya.

La sequía comienza a ser preocupante para 'Mad Max': vencedor de sólo dos GP este año, la última victoria del piloto de Red Bull se remonta a mayo, en el GP de Emilia-Romaña.

"Será en todo caso una carrera difícil", anticipa Verstappen, ganador de tres de las cuatro ediciones del GP de Países Bajos desde su regreso al calendario en 2021. "Las condiciones climáticas podrían complicar las cosas".

En efecto, se esperan tormentas durante el fin de semana, unas condiciones que, sin embargo se le dan bien al neerlandés.

- Circuito estrecho -

Las vacaciones habrán servido como desconexión para Lewis Hamilton, que dejó el paddock a comienzos de agosto en plena crisis de confianza en Ferrari.

Durante el último GP, el británico pronunció unas palabras duras contra él mismo después de haber fallado en la sesión clasificatoria: "Soy completamente inútil", lanzó abatido.

Terminó la carrera en 12ª posición, lejos de su compañero monegasco Charles Leclerc (4º).

"Es muy exigente, en primer lugar hacia sí mismo", había explicado al término del GP su jefe, Frédéric Vasseur. "Por eso es siete veces campeón del mundo".

"Hubo tanta presión durante esta primera mitad de la temporada, no fue muy agradable, pero hay que recordar que amamos lo que hacemos", afirmó este jueves un Hamilton "determinado y motivado".

Segunda en el Mundial de constructores, Ferrari llega a las costas neerlandesas con "ganas de mantener la dinámica positiva de las últimas carreras", aseguró Vasseur esta semana.

"Este fin de semana, la sesión clasificatoria será especialmente crucial dado la dificultad para adelantar en ese circuito", recordó el francés.

El estrecho circuito de Zandvoort supone un desafío para los pilotos y los adelantamientos son más inusuales que en otros trazados.

Fuera del asfalto, Cadillac anunció esta semana el fichaje del mexicano Sergio Pérez y del finlandés Valtteri Bottas para sus inicios en F1 para 2026. La escudería estadounidense se convertirá en el 11º equipo de la parrilla.