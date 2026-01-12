Estas son las fechas y novedades que traerá el Campeonato Nacional de Automovilismo 2026
La temporada comenzará el próximo 15 de febrero con una carrera nocturna.
Ya quedó definida la temporada 2026 del Campeonato Nacional de Automovilismo y que traerá novedades para este año.
El campeonato contará con cinco fechas el 15 de febrero y que tendrá como principal atractivo que será bajo formato nocturno.
La segunda fecha se correrá el 3 de mayo en circuito normal; la tercera jornada tendrá lugar el 12 de julio en circuito corto; la fecha cuatro se realizará el 20 de septiembre nuevamente en circuito normal; y la quinta cita, cierre del campeonato, será el 15 de noviembre con la tradicional carrera 200 Kilómetros de Costa Rica en modalidad Endurance.
Para este año, la temporada llega con varias novedades, sobre todo trae una reorganización técnica a que busca mayor paridad competitiva y buscar así un mayor espectáculo.
Los principales cambios son los siguientes:
- Categoría ST. La categoría R2 de CHR se integra con ST, formando una de las parrillas más robustas de los últimos años, con aproximadamente 20 autos en pista, consolidando una división muy atractiva para pilotos y aficionados.
- Categoría SRL (1, 2, 3 y 4). Las categorías de autos de producción o calle regresan a denominarse SRL – Street Racing League, con un reglamento diseñado para permitir que cualquier vehículo de uso diario pueda competir, ampliando el acceso y fortaleciendo la base de participantes.
- Categorías GT y Super GT. Las antiguas GT1 y GT2 pasan a llamarse GT y Super GT, unificando y equiparando los autos por potencia y peso, lo que permitirá carreras más cerradas, más rebases y un mayor nivel de espectáculo.
- Categoría PRL (Pro Racing League). La antigua R1 de CHR se transforma en PRL, una categoría profesional para vehículos de carreras de hasta 220 HP, con configuraciones diversas pero balanceadas bajo un reglamento técnico que prioriza la competitividad.
- Categoría SPEC. La antigua GT3 Spec pasa a llamarse simplemente SPEC, una categoría 100% revisada y enfocada en el talento del piloto, donde la igualdad mecánica permite que la diferencia la marque la habilidad en pista.
“Con este nuevo esquema, el Campeonato Nacional de Automovilismo 2026 se proyecta como una de las temporadas más completas y competitivas de los últimos años, apostando por mayor participación, mejor balance técnico y un formato pensado tanto para pilotos como para el público. Hemos venido sumando participaciones de pilotos y presencia de público muy positiva durante los últimos dos años y queremos seguir trabajando en esa línea de ofrecer toda una experiencia de entretenimiento y no simplemente una carrera”, dijo Adrián Villalobos, presidente de Costa Rica Racing League (CRRL).
Cada jornada incluirá prácticas oficiales, sesiones de clasificación y sus respectivas previas.