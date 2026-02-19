Escuderías costarricenses competirán en el GT Challenge de las Américas con un Porsche GT3 Cup

El automovilismo nacional dará un salto internacional con la histórica unión entre SYS Racing Team y Economy Motorsport, escuderías que conformarán una estructura conjunta para competir en el GT Challenge de las Américas con pilotos costarricenses.

La dupla estará al mando de un Porsche GT3 Cup, con el objetivo de posicionar a Costa Rica en un campeonato continental de alto nivel.

El equipo estará integrado por Alejandro Muñiz, tricampeón nacional de la categoría GT3, y Sergio Solís, actual campeón nacional de la GT2, quienes llegan en un momento deportivo destacado tras coronarse el pasado domingo en el Gran Premio DAVIbank disputado en Parque Viva.

La temporada del GT Challenge de las Américas iniciará el próximo 21 de marzo en el Autódromo de Panamá, escenario donde comenzará el reto internacional para la estructura costarricense.