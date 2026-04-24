El Gran Premio de Turquía regresará a la Fórmula 1 en 2027

El Gran Premio de Turquía regresará al calendario del Mundial de Fórmula 1 durante cinco años a partir de 2027, anunció este viernes la presidencia turca.

El GP de Turquía se disputará en el Estambul Park, que recibió a la F1 entre 2005 y 2011 y después en 2020 y 2021.

"Turquía vuelve a la pista con un contrato de cinco años", celebró la presidencia turca en un comunicado.

La presentación del acuerdo tuvo lugar este viernes en el palacio de Dolmabahçe, en Estambul, con la presencia del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, del director de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, y del presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), Mohamed Ben Sulayem.

El piloto japonés Yuki Tsunoda, que fue titular en Red Bull hasta diciembre, circuló en un monoplaza por una gran avenida de Estambul cerrada al tráfico a lo largo del Bósforo, hasta llegar al palacio de Dolmabahçe.

El presidente Erdogan prometió a los fans de la F1 unas "carreras espectaculares y palpitantes".

El circuito de Estambul, de 5,34 km de longitud, cuenta con 14 curvas, entre ellas la célebre curva 8, una triple curva a la izquierda que se debe afrontar a alta velocidad.



