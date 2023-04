El Box de Peppe: Una larga espera antes del próximo Gran Premio

13 de abril de 2023, 6:59 AM

La escudería Ferrari presentó una apelación a la penalización aplicada a su piloto Carlos Sainz, según el artículo 14.1.1 del código internacional deportivo, pues al momento de la penalización no se contó con la versión del piloto, además apegados al artículo pueden presentar más pruebas.

En ocasiones similares los comisarios no han dado ningún tipo de penalidad, y la escudería italiana se aferra a estos datos para poder eliminar la penalización y Sainz pueda reconquistar su cuarta posición en el gran premio de Australia. No será tarea fácil, pero esto demuestra que Ferrari quiere hacerse sentir como escudería este 2023.

Se confirma también por parte de Frederick Vasseur, jefe de equipo de Ferrari, que la versión propuesta del SF-23 Evo, no será llevada a cabo.

Esta próxima carrera en Baku, el gran premio de Azerbaiyán, será la primera cita del año con la modalidad de “sprint” , y la mayoría de partes de los equipos, pilotos, jefes de escudería y demás están descontentos con esta decisión, pues al ser una pista de ciudad está normalmente llena de incidentes, choques, roces, etc.

Por su parte del siete veces campeón del mundo, Lewis Hamilton, no quiere renovar su contrato hasta agosto. El británico pretende ver qué resultados ha dado Mercedes, pues si no es una escudería competitiva, el piloto buscaría no seguir en esta. Quiere garantizar un coche competitivo para lo que resta de este 2023 y el próximo 2024. Esto fue declarado por el piloto.