Costa Rica Kart Championship iniciará este sábado

El kartismo nacional volverá a la pista este sábado 24 de julio con el inicio del Campeonato Nacional de Invierno Costa Rica Kart Championship 2021.

La jornada que se realizará en el Circuito de Competencias Go Rigo Go de Parque Viva y contará con al menos 75 pilotos divididos en las diferentes categorías: la VLR Senior, VLR Master, VLR Junior, SSK Master, SSK Light, LO 206, Stars of Tomorrow A, y B, la Kid Kart y la Mini Rok.

La Mini Rok se convierte en la nueva categoría que se correrá a partir de esta jornada. Esta división estará conformada, en principio, por un total de 10 niños.

Dentro de las características es que es una categoría de gran velocidad (2 segundos más lenta que la VLR), utiliza motor de 2 tiempos y podrán participar menores entre los 9 y 12 años de edad.

Las competencias iniciarán a las 9 a. m. y se desarrollarán dos heats en cada categoría, el pre final y final, este último será el que brindará la posición de la jornada.

Los pilotos que defenderán la corona, adjudicada en el Verano, son: Mauricio Hernández campeón de la VLR Senior, Daniel Méndez de la VLR Junior, Pedro Huguet de la SSK Heavy, Ricardo Vargas de la SSK Light, Sebastian Arce en la LO 206, Anouk Valerio en la Stars of Tomorrow A, Santiago Agüero de la Stars of Tomorrow B y Rafael Cañas en la Kid Kart.

"Nos encontramos muy ilusionados de iniciar con la temporada de invierno, este formato ha traído mucha competitividad y le brindará oportunidad a todos los kartistas de quedar en posiciones de privilegio.

"Sabemos que los campeones del verano se van a esforzar el doble por retener su título, mientras que los demás pilotos, lucharán por arrebatarles la cima. Queremos agradecer al Automóvil Club de Costa Rica y a la Federación de Automovilismo por el apoyo que nos han brindado en la organización del certamen", explicó el Sr. Eugenio Valldeperas, presidente de la Asociación de Corredores de Kartismo (ACEK).



Uno de los detalles más importantes a destacar para el inicio del Invierno, es la participación de 8 nuevos pilotos, quienes serán becados gracias al Curso de Kartismo, organizado por el Automóvil Club de Costa Rica (ACCR) en conjunto con ACEK; con el respaldo financiero de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y ACCR.

Los pilotos son: Isabella Sequeira, Alejandro Vargas, Gabriel Contreras, Pablo Moreno, Fabricio Montoya y Matías Rojas, quienes competirán en Stars of Tomorrow; mientras que Luis José Marín y Alonso Peña lo harán en LO 206.

La primera fecha del Campeonato Nacional de Invierno Costa Rica Kart Championship 2021 se llevará a cabo respetando todos los protocolos aprobados por el Ministerio de Salud; además es promovida por la Federación de Automovilismo (FENAUTO).

La Asociación de Corredores de Kartismo está organizando una fecha internacional para el sábado 30 de octubre, en Costa Rica. En el evento se harán presentes pilotos de Panamá, Guatemala, El Salvador, Cuba y por supuesto, Costa Rica.

CALENDARIO INVIERNO 2021:

•1era fecha: sábado 23 de julio

• 2da fecha: sábado 28 de agosto

• 3era fecha: domingo 26 de setiembre

• 4ta fecha: sábado 20 de noviembre