Costa Rica aprovecha el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 para posicionarse como destino turístico

El nombre de Costa Rica está muy presente este fin de semana como destino turístico en el Gran Premio de Canadá de la Fórmula 1.

Bajo la consigna de “un oasis de tranquilidad y paz en medio del ruido de los motores”, nuestro territorio busca posicionarse como destino turístico en Montreal, lugar donde se realiza el evento.

Esta es la primera vez que Costa Rica participa en uno de los grandes premios del circuito global y para este debut contará con un oasis de experiencia que incluye videos inmersivos del país, interacción directa con asistentes, recorridos virtuales en los móviles, mediante códigos QR y actividades para el público, sillas de descanso, espacios de relajación, así como una pantalla para seguir los pormenores de la competencia en tiempo real.

Costa Rica se posiciona como destino turístico en GP de Canadá

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Según explicó

Óscar Saborío

, director de mercadeo del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), todo esto tiene como principal objetivo mostrar los grandes atractivos turísticos, así como su naturaleza, biodiversidad y actividades de bienestar.

La idea es atraer a potenciales turistas no solo de Canadá, sino del mundo entero como parte de la campaña “Energía Pura Vida”.

“Quisimos traerles a los canadienses un pedacito de nuestro país, para que pudieran descansar y pudieran ver el evento con tranquilidad. El lugar está completamente lleno y acá está el ICT para buscar al mercado canadiense que está creciendo a dos cifras; la última cifra que tenemos de crecimiento fue de hasta un 26% en este cuatrimestre del 2026”, explicó Saborio.

Canadá es el segundo mercado emisor de turistas hacia nuestro país. Este primer cuatrimestre del 2026 se registró el ingreso de 173.439 canadienses.

Costa Rica se posiciona como destino turístico en GP de Canadá

El mercado canadiense ha crecido de manera significativa y en la actualidad todas las aerolíneas del país norteamericano tienen vuelos directos hacia Costa Rica.

Para el Gran Premio de Canadá, la organización espera una circulación de 500 mil personas durante todo el fin de semana y este domingo culminará con la carrera principal a partir de las 2 p. m. (hora de Costa Rica).











