Comisarios mantienen la descalificación de Vettel en GP de Hungría de Fórmula 1

París, Francia | Los comisarios de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) rechazaron este lunes volver a examinar la descalificación del alemán Sebastian Vettel tras el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, apelada por su escudería, Aston Martin.



Al final de una audiencia por videoconferencia, los comisarios consideraron que los "nuevos" elementos aportados por el equipo británico no justificaban un nuevo estudio de su decisión.

Por tanto, las clasificaciones de la carrera y del Mundial permanecen sin cambios.

Segundo cuando se ondeó la bandera a cuadros en el Hungaroring de Budapest el 1 de agosto, Vettel quedó descalificado al no ser posible sacar un litro de combustible de su depósito, como estipula el reglamento.

Después de haber argumentado que había más de un litro de gasolina en el monoplaza del alemán, análisis posteriores realizados por Aston Martin mostraron que, de hecho, quedaba menos de un litro "debido a un mal funcionamiento inicialmente desapercibido del sistema de combustible".

Pero, explican los comisarios en un documento oficial, según el reglamento, "saber por qué había menos de un litro (en el depósito) no marca la diferencia" y "afirmar que no se ha obtenido ninguna ventaja en términos de rendimiento no constituye una defensa".

Para que se le concediera una revisión, "Aston Martin habría tenido que presentar hechos que mostraran que efectivamente quedaba más de un litro de combustible" en el monoplaza, concluyeron.