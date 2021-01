Carlos Sainz y Price dominan el Dakar tras primera etapa

El español Carlos Sainz, ganador este domingo en autos de la primera etapa del Dakar 2021, tras una gran remontada, lidera la prueba, mientras que el francés Sébastien Loeb, que quedó distanciado, fue el otro gran protagonista de una jornada a la que se unió el australiano Toby Price, que se impuso en motos.

Sainz ganó esta etapa, entre Yedá y Bisha, en Arabia Saudita, con una gran remontada, tras un tramo cronometrado de 277 km, que corrió en 3 horas, 18 minutos y 56 segundos.

El ganador de la edición de 2020, al volante de su Mini Buggy, se impuso con apenas 25 segundos de ventaja sobre el francés Stéphane Peterhansel, con el mismo coche, mientras que el checo Martin Prokop (Ford) se hizo con la tercera plaza de la jornada.

Peterhansel y Prokop están ahora respectivamente a ocho segundos y dos minutos y 59 segundos del español en la general.

El madrileño había salido en 28ª posición en esta primera especial, tras no haber brillado en la etapa prólogo del sábado que decidió el orden de salida en la jornada del domingo.

Pero el veterano piloto español de 58 años, pese a un pinchazo, sacó partido a esta etapa anunciada como rápida por la organización, cuyas únicas dificultades se centraban en hipotéticos errores de navegación, en las intersecciones de las pistas.

Pinchazo de Sainz

Ese pinchazo a principio de la carrera le había hecho perder 3 minutos y 44 segundos respecto a Peterhansel, que acabó remontando, junto a su copiloto, Lucas Cruz.

"Primera etapa complicada. Hemos tenido un pinchazo y hemos perdido 4 minutos por un problema con el roadbook. Pese a todo contentos con el P1 y con liderar mañana. Vamos!!", escribió Sainz en su cuenta de Twitter.

Por su parte, otro de los favoritos, el francés Sébastien Loeb, sufrió tres pinchazos con su BRX "Hunter" y tiene un retraso de casi 24 minutos (23:55) respecto a Sainz, ocupando la 22ª posición en la general.

El catarí Nasser Al Attiyah, que había marcado el mejor tiempo en el prólogo del sábado, sufrió también un pinchazo, lo que le valió entrar a 12 minutos y 34 segundos de Sainz, por lo que es ahora décimo en la general, a 11:58 del español.

Por su parte, el australiano Toby Price (KTM) ganó la primera etapa en motos, con un tiempo de 3 horas, 18 minutos y 26 segundos.

El doble vencedor del Dakar (2016 y 2019) se hizo de esta forma con el liderato de la general, delante del argentino Kevin Benavides (Honda) y del austríaco Matthias Walkner (KTM), a 31 y 32 segundos, respectivamente.

El estadounidense y ganador de la última edición de la prueba, Ricky Brabec (Honda), cruzó la meta a 18 minutos y 32 segundos del vencedor de la jornada, debido a un problema de navegación al inicio del tramo cronometrado.

Su compañero español Joan Barreda también perdió tiempo en navegación, cediendo más de un cuarto de hora (15:39), igual que el chileno Pablo Quintanilla (15:30) con su Husqvarna, que entraron respectivamente en los puestos vigésimosegundo y vigésimo.

Navegación difícil

"Solo ha sido la primera etapa, pero la navegación ya ha sido bastante difícil. Me he perdido un poco a unos 7 kilómetros de la meta. He tardado un tiempo en encontrar el camino correcto, pero el día se ha dado bien. Creo que va a haber muchos cambios en la clasificación de este año. Hay que mantener la calma y no cometer errores para que todo vaya bien", afirmó Price, ganador de la etapa.

La sorpresa de la jornada fue la victoria de Cristina Gutiérrez en la categoría de vehículos ligeros, esa especie de mini buggys que ruedan a más de 100 km/h. Al volante de su Toyota, la española de 28 años se convirtió en la primera mujer en ganar una etapa del Dakar desde hace 16 años.

El lunes, en la segunda etapa de esta segunda edición en Arabia Saudita, los participantes deberán recorrer 685 kilómetros, 457 de ellos de tramos cronometrados, entre Bisha y Wadi Ad-Dawasir, con las primeras dunas en el programa.