Carlos Sainz se hace con la 'Pole' en Singapur, muy por delante de Verstappen y Pérez

Fue la primera vez desde el Gran Premio de Rusia en 2018 que ningún Red Bull disputa la última sesión de calificaciones, donde se dirime la pole, y que sólo los diez pilotos más rápidos de la Q2 (donde fueron eliminados los Red Bull) pueden correr.



Esta temporada, Verstappen partió desde la decimoquinta plaza del Gran Premio de Arabia Saudita, su peor resultado en 2023, debido a un problema en su monoplaza. Entonces finalizó la carrera segundo detrás de Pérez. ¿Un buen augurio para la carrera de mañana?



Sabiendo de la dificultad de adelantar en carrera, el principal interesado no se mostró optimista: "No esperamos gran cosa para mañana, no se puede adelantar mucho en este circuito, y normalmente tenemos una ventaja de ritmo, pero aquí no la tendremos", declaró.