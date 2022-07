Carlos Sainz Jr. saborea al fin su primera 'pole' en Silverstone

La buscaba desde sus primeras vueltas en la F1 en 2015: el español Carlos Sainz Jr. (Ferrari) logró su primera 'pole position' este sábado al término de la sesión de clasificación del Gran Premio de Gran Bretaña, sobre el circuito de Silverstone.

"Fue una buena vuelta, estaba peleando mucho con el agua. Lograr una primera 'pole position' siempre es especial, sobre todo en Silverstone", declaró Sainz, quien tuvo que esperar a su 150º Gran Premio para tomar la salida el domingo sin tener a ningún otro piloto por delante.

El piloto de la Scuderia incluso se dio el lujo de lograr esa histórica 'pole' por delante del líder del Mundial, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), y sobre la mojada pista del mítico circuito de Silverstone, después de que la lluvia hiciese acto de presencia a lo largo de buena parte de la sesión.

La segunda línea de salida será para el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), tercero, y el mexicano Sergio Pérez (Red Bull), cuarto.

"Di un trompo en la última vuelta y sabía que era la vuelta en la que hay que darlo todo como piloto y no lo hice hoy, así que no lo merecí. El ritmo está ahí, así que si tenemos un buen coche todo debería salir bien", tranquilizó Leclerc.

