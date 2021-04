Campeonato Nacional de Rally cumplió con éxito su primera fecha

Un total de 20 tripulaciones tomaron la salida en la primera fecha del Campeonato Nacional de Rally que se realizó este domingo a puerta cerrada en el Centro de Eventos Pedregal en Belén.

La jornada se caracterizó por un alto nivel de competencia entre los participantes, además de un terreno exigente que puso a prueba la preparación de pilotos, copilotos y vehículos.

El clima, por su parte, se mantuvo seco y soleado la mayor parte del día.

La prueba se desarrolló con un total de ocho tramos cronometrados de 5 kilómetros cada uno, para una distancia total de 40 kilómetros y fue para las categorías N4, N3, N2, la Open y Side by Side (mulas).

La dupla conformada por José David Quesada y Mauricio Rojas en el Toyota Yaris con el número 26 fue la ganadora de la prueba en la clasificación Absoluta y en la categoría N2, vehículos que van desde los 1400 cc hasta los 1600cc, el tiempo acumulado fue de 00:45:04:27 superando a José Araya y Marco Méndez en el Hyundai Accent número 29, quienes se dejaron la segunda posición general y de la N2.

En la clase N3, vehículos de los 1600 a los 2000cc el Honda Civic de Edgardo Mora y Guillermo Esquivel destacó en el primer lugar de la fecha, ellos obtuvieron la quinta plaza en la clasificación general de la jornada.

Marlon Murillo y Beatriz Castillo en el Mitsubishi Evo VI con el número 17 se dejaron el primer lugar de la fecha en la clase N4, mientras que la segunda posición quedó en manos de Arturo Víctor Murillo en Subaru Impreza GT.

Adrián García y Juan Daniel Coto fueron los ganadores en la categoría Side by Side con un tiempo acumulado de 00:47:56:45 y en la Open los ganadores de la fecha fueron los tripulantes del Honda Civic 139, Juan Pablo Ramírez y Héctor Gutiérrez.

Clasificación Absoluta Fecha 1

1. (26) José David Quesada y Mauricio Rojas (Toyota Yaris N2)

2. (29) José Araya y Marco Méndez (Hyundai Accent N2)

3. (10) Adonay Artavia y Abby Jiménez (Nissan Sentra N2)

4. (23) Elder Elizondo y Marianella Quesada (Nissan Sentra N2)

5. (7) Edgardo Mora y Guillermo Esquivel (Honda Civic N3)

6. (150) Hugo Cesar Castillo y Kristel Castillo (Nissan Sentra SE-R N3)

7. (77) Otto Montero y Cindy Calvo (Hyundai Tiburon N3)

8. (121) Lisandro Chaves y Alex Arroyo (KIA Cerato N3)

9. (17) Marlon Murillo y Beatriz Castillo (Mitsubishi Evo VI N4)

10. (22) Arturo Murillo y Víctor Murillo (Subaru Impreza GT N4)

11. (254) Adrián García y Juan Daniel Coto (Can Am Side by Side )

12. (139) Juan Pablo Ramírez y Héctor Gutiérrez (Honda Civic Open)

El Campeonato Nacional de Rally 2021 es organizado por la Asociación Organizadora de Rallies (AORA) con el avala de la Federación Costarricense de los Motores (FECOM) y el Automóvil Club de Costa Rica.

La segunda fecha se realizará el próximo 31 de julio en la Ponderosa en Guanacaste.